“Catania si rifiuta”, arriva la protesta per l’immondizia

La manifestazione organizzata dall'associazione "De Felice Giuffrida", che chiede anche le dimissioni del sindaco Salvo Pogliese

CATANIA – Una manifestazione per chiedere la pulizia della città dai rifiuti è stata convocata per sabato prossimo dall’associazione catanese “De Felice Giuffrida”. A comunicarlo è Alessandro Lipera, portavoce dell’associazione, che in un comunicato chiede anche le dimissioni del sindaco Salvo Pogliese e l’insediamento di un commissario straordinario.

Il comunicato dell’associazione “De Felice Giuffrida”

L’assenza della visione di futuro per la Città, l’assoluta mancanza di una raccolta differenziata intelligente e le pessime politiche di smaltimento dei rifiuti degli ultimi anni sono gli elementi che hanno causato la “tempesta” perfetta di questi giorni!

I catanesi affogano nei rifiuti e la risposta dell’Amministrazione Comunale è un silenzio che sa di ennesima goccia che fa traboccare un vaso già colmo!

A cosa serve pagare le tasse (vedi TARI altissima) se poi non ci sono i servizi? Forse l’unico modo per farsi sentire sarebbe quello di smettere di pagare?

L’Amministrazione comunale deve intervenire immediatamente (facendo ripulire tutta la Città, periferie comprese) e provvedere ad informare compiutamente le persone su quello che sta accadendo!

Diversamente, il Sindaco Pogliese si dimetta subito (per questioni amministrative, non giudiziarie, sia chiaro!), così i catanesi potranno confrontarsi con un Commissario Straordinario, che sicuramente sarà ben più capace di chi ci ha governato fino ad oggi.

Per questo, saremo presenti (e invitiamo tutti i catanesi di buona volontà ad esserci) sabato 25 giugno alle 17.30 in Via Etnea davanti la Prefettura di Catania per manifestare il nostro dissenso, figlio di un governo della Città che non ci rappresenta!