Catania, il pusher confezionava dosi e il complice le consegnava: arrestati

I carabinieri di piazza Dante

CATANIA – Carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato un 27enne e un 20enne per spaccio di sostanze stupefacenti.

I due avrebbero avuto come base logistica un appartamento nel quartiere San Giorgio. Durante un apposito controllo è stato fermato un 20enne, mentre alla guida di un’auto, trovato in possesso di 13 dosi di marijuana per un peso complessivo di 25 grammi, oltre a 50 euro.

Militari dell’Arma hanno poi fatto irruzione nell’appartamento sorprendendo l’altro pusher mentre riordinava il materiale adoperato per confezionare la droga. Il 27enne aveva con sé quasi 5.000 euro in contanti, che sono stati sequestrati perché ritenuti provento dello spaccio.

Dall’esame del suo cellulare è emerso come fosse lui che, confezionata la droga, forniva le indicazioni al 20enne sulle consegne da effettuare. I due sono stati arrestati.

L’autorità giudiziaria ha convalidato il provvedimento e disposto per loro la misura cautelare degli domiciliari.