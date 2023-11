Catania, ragazzino guida uno scooter rubato: denunciata la madre

Il minorenne ha meno di 14 anni

CATANIA – Un ragazzo con meno di 14 anni di età è stato bloccato dalla Polizia a Catania mentre era alla guida di un motociclo risultato rubato il giorno prima. La sua situazione è stata segnalata alla Procura del Tribunale dei minorenni mentre la madre, a cui è stato riaffidato, è stata invece denunciata alla Procura distrettuale. Il motociclo è stato restituito al proprietario legittimo.

San Giovanni Galermo

L’episodio è avvenuto durante i controlli della Polizia nel rione San Giovanni Galermo durante il quale sono stati controllati 93 veicoli e 184 persone. Complessivamente sono state contestate 19 violazioni al Codice della Strada, soprattutto per guida senza patente o senza copertura assicurativa, con il conseguente fermo o sequestro amministrativo. Sono stato, inoltre, sottoposte a verifiche 4 attività commerciali, 3 delle quali sono risultate abusive.

I controlli

I controlli hanno portato all’applicazione di sanzioni pecuniarie per un ammontare di circa 60mila euro e al sequestro di prodotti alimentari che, in quanto merce deperibile, sono stati donati a enti assistenziali e caritatevoli. Gli agenti, inoltre, con il supporto di personale tecnico specializzato hanno effettuato mirati controlli sui contatori elettrici, rilevando un caso di furto di energia da parte di un uomo. È stato eseguito, infine, un accurato monitoraggio delle persone, residenti nella zona e detentrici di armi, per verificare la revisione periodica delle certificazioni mediche attestanti il ​​possesso dei requisiti psico-fisici, prevista dalla normativa vigente. Sono state ritirate, ai fini della rottamazione, 30 armi e numerose attività.