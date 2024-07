Catania, rapina in gioielleria: carcere dopo la condanna a 5 anni

Il fatto avvenne la vigilia di Natale del 2010

ACIREALE (CATANIA) – La Polizia di Acireale su delegato della Procura della Repubblica di Catania ha arrestato un uomo di 32 anni riconosciuto colpevole in via definitiva del reato di rapina aggravata in concorso commessa ai danni di una gioielleria di Tremestieri Etneo.

Era il 24 dicembre del 2010 e per questo è stato condannato alla pena di 5 anni di reclusione e al pagamento di una cifra pari a 1.500 euro.

I poliziotti della squadra investigativa del Commissariato hanno rintracciato il 32enne nella sua abitazione e dopo gli adempimenti di rito lo hanno accompagnato nel carcere di Piazza Lanza.