“Troppi rattoppi parziali”: strade, la denuncia di Curia

Il presidente della commissione consiliare Mobilità: "Le ditte non attuano le prescrizioni di ripristino"

CATANIA – Lavori in strada e rattoppi dell’asfalto: le ditte che a Catania eseguono per conto di varie aziende lavori di scavo per sottoservizi sulle strade si limitano a lavori parziali dopo avere finito le opere, senza rispettare le prescrizioni di ripristino delle strade. Lo dice Bartolomeo Curia, presidente della commissione consiliare Mobilità di Catania.

“Dopo la dichiarazione di fine lavori – dichiara Curia – le ditte non attuano a dovere le prescrizioni regolamentari di ripristino che impongono, anche per i successivi tre anni, l’obbligo di rispondere della regolare esecuzione dei ripristini stradali, limitandosi a parziali rattoppi per la viabilità e la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti”. Curia ha chiesto all’Amministrazione Comunale di “intervenire per fare fronte alle lamentele dei cittadini per anomalie registrate a carico delle aziende e delle Imprese”.

Insieme alla Commissione, Curia auspica anche la realizzazione di un “progetto per la sicurezza stradale in città, che dovrebbe partire al più presto mediante l’installazione di catarifrangenti su strade, rotatorie e passaggi pedonali”. Obiettivo è quello di “migliorare la sicurezza delle strade cittadine sia per il manto stradale dissestato e sia per il carente ripristino delle strade, dopo aver analizzato i dati relativi a infortuni verificatisi in seguito a strade dissestate, manto deformato, buche: 96 incidenti nel 2019; 94 nel 2020; 88 nel 2021”. Curia e la commissione consiliare hanno rilevato diverse violazioni del regolamento comunale.