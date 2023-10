Catania Rete Gas, incontro tra Todaro e il consiglio del III municipio

Tra i temi affrontati i nuovi progetti di sviluppo

CATANIA – Nuove programmazioni e progetti di sviluppo futuri. Questi sono solo alcuni degli argomenti trattati dal presidente di “Catania Rete Gas” Gianfranco Todaro nel corso dell’incontro con il consiglio del III municipio tenutosi stamattina a Vulcania.

Ad aprire i lavori della conferenza dei servizi la presidente di “Borgo-Sanzio” Maria Spampinato: “Incontri come questo rappresentano il proseguo di un percorso volto a creare un dialogo continuo e duraturo con le varie realtà della città di Catania. Le istituzioni hanno il compito di creare sinergia attraverso un progetto essenziale su cui vogliamo sempre fondare il nostro lavoro. Segnali ben precisi- continua Spampinato- per un territorio, come il nostro, che possiede grandi potenzialità”.

I municipi di Catania da sempre rappresentano il front office che risponde alle richieste variegate di migliaia di catanesi. Da qui gli incontri di Catania Rete Gas con i consigli circoscrizionali per dialogare in merito alle diverse realtà del territorio etneo.

“Sin dal primo momento del mio insediamento ho voluto creare un’azienda che fosse vicina alla gente –dichiara il presidente di “Catania Rete Gas” Gianfranco Todaro – per queste ragioni ascolto con attenzione le esigenze della cittadinanza attraverso le parole dei consiglieri dei sei municipi. In questo momento, con riferimento all’intera rete, stiamo perseguendo il duplice obiettivo di sostituire la parte di rete vetusta della città, che in alcuni casi ha oltre 70 anni, e contemporaneamente stiamo fornendo aree di Catania, finora sprovviste di rete, di un servizio assolutamente importante”.

La conferenza dei servizi è servita anche a focalizzare specifici contesti, indissolubilmente legati ai concetti di economia e sviluppo, che attengono profondamente alla formazione. Da un punto di vista più generale, quello dell’energia e del gas sono temi determinanti per il futuro di qualsiasi territorio.