Catania Rete Gas, presentato ufficialmente il nuovo cda

Alla presidenza, riconfermato Gianfranco Todaro

CATANIA – Appuntamento istituzionale stamattina nella sede di Catania Rete Gas. Un momento per scambiarsi i tradizionali auguri delle festività natalizie e presentare i nuovi componenti del consiglio d’amministrazione della partecipata etnea composto dal riconfermato presidente, avvocato Gianfranco Todaro, dal vice-presidente, Massimo Tempio e da Melinda Condorelli. Accanto a loro il vice presidente uscente Angelo Valastro.

“Si riparte dalla mia riconferma alla guida di Catania Rete Gas – afferma Todaro – una nomina che arriva in un periodo speciale come quello natalizio e di fine anno. Con il 2025 ripartiremo con grandi progetti e nuove linee programmatiche”.

“Da tempo abbiamo attivato un percorso virtuoso che ci ha portato a nominare il nuovo dirigente tecnico ingegnere Gaetano Parasiliti. Con lui, e con tutto il personale di Catania Rete Gas, proseguiremo l’opera di sostituire di parte delle rete vetusta della città, che in alcuni casi ha oltre 70 anni, e –conclude Todaro – istalleremo un sistema di monitoraggio della rete, che sarà dotata di sensori e telecontrollo, per permettere ai nostri tecnici di rilevare in tempi brevi eventuali fughe di gas”.

Programmazione, progetti di sviluppo e bilancio dei cantieri portati a termine. Questi sono alcuni degli argomenti trattati nel corso dell’appuntamento di stamattina.

“Per me quello di oggi rappresenta un gradito ritorno – sottolinea il neo vice presidente di Catania Rete Gas Massimo Tempio – quando ricoprivo l’incarico di presidente dell’allora IV municipalità fui un precursore dando l’impulso fondamentale per far nascere uno sportello front office per la contrattualizzazione del gas cittadino. L’allora terzo stralcio partì proprio dal territorio di Barriera-Canalicchio-Picanello-Ognina”.

“Sono felice di essere qui visto che già in passato facevo parte del consiglio d’amministrazione della “Catania Rete Gas” – dichiara il componente del cda Melinda Condorelli –. Ringrazio il mio partito per la fiducia e la stima che hanno riposto in me e mi adopererò sin da subito per riuscire a svolgere il mio lavoro al meglio”.