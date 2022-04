Catania, Lega in maggioranza? Cantarella: “Esperienza chiusa”

Il segretario provinciale del Carroccio dichiara conclusa la stagione Pogliese.

CATANIA – Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. O quasi. Il rientro della Lega nel perimetro della maggioranza di Salvo Pogliese? La proposta c’è. La notizia arriva direttamente da Fabio Cantarella, neo segretario del Carroccio catanese, che a Francesco Bianco dell’AdnKronos ha rivelato: “Nei giorni scorsi Salvo Pogliese, da segretario regionale di Fratelli d’Italia in Sicilia, ha chiesto alla Lega di rientrare in giunta comunale a Catania, un percorso lo ricordo che si interruppe nel novembre scorso con la revoca dell’assessore Porto e con le mie dimissioni”.

Quello di Cantarella non è un nome tra gli altri. Perché è l’ex assessore comunale all’Ambiente in quota Lega – uno dei più stretti dello stesso Pogliese – che ha dovuto lasciare l’amministrazione su ordine diretto di Matteo Salvini. La vicenda è quella del subentro in Giunta di Andrea Barresi al posto di Alessandro Porto, allora coordinatore cittadino del Carroccio. Le conseguenze politiche, lo scorso autunno, sono state devastanti: la Lega fuori dalla maggioranza e Fabio Cantarella costretto ad allinearsi alle decisioni del partito.

Il sindaco di Catania, nonostante sia attualmente sospeso e pronto a rimettere il mandato, ha offerto un ramoscello d’ulivo che ve ben oltre le vicende catanesi. In gioco c’è infatti l’unità del centrodestra siciliano e la ricandidatura di Nello Musumeci, sulla quale Giorgia Meloni sta investendo tutto il suo capitale politico. “Da parte di Pogliese – spiega Cantarella – voleva essere un gesto di distensione tra Lega ed FdI che partisse proprio da Catania. Ne ho parlato personalmente con il segretario regionale Minardo e con Matteo Salvini. La Lega sta valutando”.

Ciò non significa però che ci sia spazio per un rientro in maggioranza. Il punto è che non mancano le poltrone. A non bastare, stavolta, è proprio il tempo. Perché, una volta presentate le dimissioni (probabilmente nei primi giorni di giugno), la giunta Pogliese non ci sarà più e subentrerà un commissario. La proposta tuttavia non arriva dal sindaco sospeso (che non potrebbe avanzarla), ma dal segretario regionale dei meloniani.

Le controdeduzioni? “Da ex amministratore e segretario provinciale del partito – dice Cantarella – ritengo che l’amministrazione Pogliese, che ha lavorato bene, non abbia però più nulla da dire ai cittadini catanesi, è una esperienza chiusa. Rientrare per rientrare, solo per ‘occupare’ poltrone, anche no, ho dato la mia indisponibilità”.