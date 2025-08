Catania, ruba una carta di credito e compra sigarette per 140 euro

Il furto in un'auto, l'uomo è stato denunciato

CATANIA – Un 55enne catanese, con precedenti di polizia, è stato denunciato per ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito dopo aver effettuato acquisti con una carta rubata. L’uomo avrebbe forzato un’auto in sosta nel quartiere Librino, impossessandosi di alcuni oggetti personali tra cui una carta di credito.

Gli acquisti in tabaccheria

Subito dopo il furto, il 55enne si sarebbe recato in un bar-tabacchi di via Palermo dove ha speso circa 140 euro per acquistare diversi pacchetti di sigarette, utilizzando la carta sottratta. La transazione ha attivato la notifica immediata sul telefono del proprietario della carta, che si è rivolto al Commissariato di Librino per sporgere denuncia.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno acquisito e visionato le immagini di videosorveglianza del locale, identificando l’uomo grazie ai tratti somatici e a un tatuaggio visibile. Rintracciato in breve tempo, il 55enne è stato accompagnato negli uffici di polizia e denunciato. Nei suoi confronti vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.