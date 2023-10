Catania, ruba un telefonino e lo mette in vendita sul web: denunciato

I poliziotti si sono spacciati per acquirenti

CATANIA – La Polizia di Catania ha denunciato un diciottenne che si sarebbe impadronito dell’Iphone di un’ex compagna di scuola. L’aveva incontrata mentre la ragazza stava andando in palestra. Mentre parlavano sarebbe arrivata la fidanzata del ragazzo, che avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente la ragazza. Spaventata, si sarebbe rifugiata nella palestra, abbandonando per strada la borsa con dentro lo smartphone.

La denuncia

Trascorso qualche minuto, la giovane, assicuratasi che i due fidanzati fossero andati via, era uscita dalla palestra per recuperare la borsa e si era subito accorta che all’interno non c’era più il cellulare. Il giorno successivo avrebbe visto il suo smartphone messo in vendita a 650 euro e ha denunciato l’accaduto negli uffici del commissariato Borgo Ognina.

La trappola

Acquisita la denuncia, i poliziotti, fingendo di essere interessati all’acquisto del telefono, hanno fissato un appuntamento con il venditore. Giunto sul luogo concordato per l’incontro, il giovane ha però trovato ad attenderlo gli agenti del Commissariato, che subito lo hanno fermato e perquisito, trovandogli indosso il telefono rubato. Il telefono è stato restituito alla vittima.