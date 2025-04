Catania, 20mila studenti in tre giorni al Salone dell’Orientamento

Sono giunti anche dalla Calabria

CATANIA – Sono stati quasi 20 mila gli studenti di ogni parte della Sicilia e anche da alcune scuole della Calabria che in tre giorni hanno visitato negli impianti del Cus l’edizione 2025 del Salone dell’Orientamento dell’Università di Catania, che ha chiuso i battenti stamani.

L’iniziativa è stata promossa in collaborazione con il Cus Catania e sostenuta dal progetto “Oui, ovunque da qui”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU nell’ambito del Pnrr, con studenti e studentesse provenienti da oltre 120 istituti superiori.

“Il Salone dell’Orientamento – osserva la professoressa Violetta Brundo, delegata d’ateneo all’Orientamento e referente del progetto Oui – rappresenta da sempre un’occasione importante per supportare gli studenti nella scelta consapevole di un percorso universitario che permetterà loro di avviarsi verso una professione che non sempre è scontata. I giovani al Salone scoprono nuove opportunità o percorsi di studio o nuove professioni legate ai corsi di laurea ‘classici’ che in qualche modo possono segnare il loro futuro”.