Tragico incidente sulla circonvallazione di Catania, la vittima è una 56enne

La donna era su uno scooter, ancora da ricostruire la dinamica

CATANIA – Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di lunedì 19 maggio lungo la parte inferiore di viale Ulisse, in direzione Tondo Gioeni. Lo scontro ha coinvolto un’automobile di piccole dimensioni e uno scooter. A seguito dell’impatto, la persona alla guida del mezzo a due ruote, una donna di 56 anni, ha perso la vita.

Inutili i soccorsi

Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per la persona coinvolta nello scontro non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto. Le forze dell’ordine, in particolare gli agenti della polizia municipale di Catania, sono immediatamente giunte sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica del sinistro.

Accertamenti in corso sulla dinamica

Gli agenti della polizia municipale sono al lavoro per chiarire le cause e la dinamica esatta dell’incidente mortale. Al momento, una delle prime ipotesi al vaglio degli inquirenti sembrerebbe essere quella di un tamponamento tra i due veicoli. L’incidente ha causato significative code e rallentamenti nel tratto di strada interessato, con disagi per la circolazione veicolare.

