Catania, scontro bus-scooter: perde la vita un sessantasettenne

I medici del Cannizzaro hanno cercato di rianimarlo: l’incidente è avvenuto fra Corso Italia e via Vittorio Veneto

1' DI LETTURA

CATANIA. I medici del Cannizzaro, al pari dei soccorritori del 118, hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo. Ma non è bastato e il suo cuore ha cessato di battere in ospedale. Non ce l’ha fatta il sessantasettenne, S. G. queste le iniziali del nome, che nella giornata di ieri era rimasto coinvolto in un incidente in pieno centro alla guida del suo scooter.

Una dinamica da ricostruire

L’incidente è avvenuto fra Corso Italia e via Vittorio Veneto. Secondo quanto trapelato, ed in una dinamica ancora da ricostruire, il ciclomotore della vittima ha terminato la propria corsa contro un pullman dell’Interbus. Spetta agli agenti della municipale accertare l’esatta ricostruzione dei fatti.

Il 67enne era arrivato in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro riportando un trauma cranico e toracico nonché fratture su più parti del corpo.