Catania, sequestrate 3 tonnellate di prodotti ittici scaduti VIDEO

Sanzioni per il grossista

CATANIA – Tre tonnellate di prodotti ittici di varie specie scaduti sono sequestrate dallo Stato dalla Guardia costiera alla Fiera di Catania.

Gli ispettori pesca della Capitaneria di porto hanno trovato anche circa 500 chili di prodotti ittici congelati privi dell’etichettatura idonea a identificare il prodotto e tracciarne la provenienza.

Per il grossista è scattata una sanzione da 2.166 euro per la violazione della normativa della pesca e per la conservazione dei prodotti ittici. I medici veterinari dell’Azienda sanitaria di Acireale hanno dichiarato la merce non idonea al consumo, è stata sequestrata e sarà avviata alla distruzione.