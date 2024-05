Catania, sfide play off in diretta su Sestarete

L'Atalanta U23 è il prossimo avversario

CATANIA – Le partite dei playoff del Catania FC saranno trasmesse in diretta su Sestarete TV, sul canale 81 del digitale terrestre.

Un’esclusiva realizzata grazie agli sforzi del gruppo editoriale RMB, con la collaborazione di DomusBet.Tv e della redazione di Catanista, che permetterà ai tifosi rossazzurri e a tutti gli sportivi dell’Isola di seguire gli spareggi per la promozione in Serie B che vedranno in campo la formazione etnea.

Si parte con la diretta di martedì 14 maggio con l’andata del primo turno della fase nazionale contro l’Atalanta U23, che sarà visibile in chiaro e in modo assolutamente gratuito in tutta la Sicilia.