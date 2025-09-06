Catania, si presenta in commissariato con uno scooter rubato: denunciato

Dovrà rispondere del reato di ricettazione

CATANIA – Pensando di non essere notato è andato in Commissariato per adempiere all’obbligo di firma a bordo di uno scooter rubato. Il protagonista è un 43enne catanese con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato scoperto e denunciato per ricettazione.

L’uomo, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con l’obbligo di firma tutti i giorni, si è presentato così al commissariato di Librino.

Quando è arrivato davanti agli uffici della Polizia, lo scooter da lui utilizzato ha destato immediatamente i sospetti dei poliziotti. Infatti, l’uomo è entrato all’interno del Commissariato lasciando il motociclo col motore acceso. A quel punto, i poliziotti hanno effettuato il controllo del mezzo a due ruote verificando che il blocco di accensione si presentava privo della chiave.

Gli accertamenti condotti nell’immediato hanno consentito di appurare che lo scooter era da ricercare poiché rubato pochi giorni prima a Misterbianco.

Il motociclo è stato già restituito al legittimo proprietario.