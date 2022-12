Catania, “Siculewill”: community di donne per le donne

Dall'8 all'11 dicembre tanti appuntamenti da mettere in agenda.

CATANIA. Una rete di empowerment femminile in cui il confronto è fondante, attraverso iniziative e riunioni cadenzate, che conta già 70 membri o meglio “una tribù di sorellanza e condivisione dei valori femminili” come la definisce Giorgia Tarascio, una delle ideatrici.

Dunque, chi sono le founder? Giorgia Tarascio, project manager ed insegnante di yoga, e Giuliana Santoro, proprietaria di Villa Rigoletto ma attivamente al progetto collaborano anche Grazia Giuffrida nella parte amministrativa e di contabilità, Anna Stellari da psicologa ed esperta di mindfulness finora relatrice dei talk e Sara Cutrufelli come social media manager.

“Siamo nate nei corridoi di isola, uno spazio di coworking che ho contributo a lanciare come general manager, e ci siamo ritrovate un gruppo di ragazze tutte per lo più provenienti da un’esperienza fuori dalla Sicilia alle spalle.



Dopo il rientro a causa della pandemia, infatti, abbiamo avuto la fortuna e l’opportunità di poter rientrare qui ma ci siamo dovute confrontare con una realtà abbastanza diversa da quella sperimentata all’estero; quindi una realtà in cui le donne contano poco, in cui non esiste la sorellanza o dove i progetti nascono e muoiono prima di vedere la luce del sole perché magari non riescono ad ottenere la visibilità necessaria” continua a raccontare Giorgia sulla natura della community: “Arrivate a questa conclusione abbiamo deciso di conoscerci e supportarci a vicenda, creando un gruppo compatto. Così in modo del tutto naturale, a marzo dell’anno scorso è nato Siculewill e dal momento di formazione a marzo di quest’anno sono trascorsi molti incontri e appuntamenti a partire dal primissimo evento organizzato a Villa Rigoletto dove il tema era “Qual è il tuo superpotere?” Infatti, dietro ognuno di noi si custodisce un superpotere che esula magari dalla professione, perché magari può coincidere con essa o esserne separato, e l’idea dell’iniziativa era proprio dare un teatro in cui portare a galla questi superpoteri o scoprirli qualora ancora non li avessero individuati. Ad esempio: io sono una project manager ma da recente insegno anche yoga, nonostante coltivi la passione da tantissimi anni ho deciso di dedicarmi adesso come professionista. Altre ragazze hanno portato la propria linea di vestiti, altre fotografie o il proprio brand creando anche degli esercizi in cui confrontavamo i nostri punti di forza e di debolezza mettendoci reciprocamente a servizio le une delle altre”.



Dal punto di partenza si sono susseguiti tanti eventi sino ad arrivare all’ultimo che si terrà proprio a dicembre a Piazza Scammacca dove la community organizzerà diverse attività. In questo particolare evento, infatti, si verificherà l’unione tra workshop e talk (modalità prediletta delle iniziative precedenti, in cui vengono affrontate gratuitamente le tematiche scelte di volta in volta come in questo caso sulla “rabbia”, in merito a ciò che stiamo assistendo in Iran) a cui sarà possibile accedere attraverso il pagamento di una quota simbolica per coprire i costi dello svolgimento del workshop. Un evento, denominato “Il dono della nostra energia” che ha lo scopo di far emergere la propria energia interiore, mettendola in gioco tramite workshop interattivi; experience per mobilitare i sensi; talk per muovere le emozioni preparandoci al Natale con un’atmosfera festiva.

dalle ore 10:30 EMBODIMENT, a cura Marta Santuccio

dalle ore 15:30 WORKSHOP sul ricamo, a cura Greta Naselli founder del progetto Repunto

dalle ore 18:30 TALK sulla rabbia con embodiment, a cura di Marta Santuccio

dalle ore 20:00 EXPERIENCE Degustazione di gin Etneum, Etna Gin, aquamarin, accompagnata dal dj set a cura di Chiara Mammano.

dalle ore 10:30 EXPERIENCE di Yoga Essentials, a cura Giorgia Tarascio founder del progetto Yoga nomade studio

dalle ore 16:00 WORKSHOP di armocromia, a cura di Adriana Alberghina founder di Adra.armodesign

dalle ore 18:30 EXPERIENCE Cerimonia del cacao, a cura di Marta Santuccio.

dalle ore 10:30 EMBODIMENT, a cura di Marta Santuccio

dalle ore 13 EXPERIENCE A tavola con la nutrizionista, il pranzo è a cura di Mareide e Ella con l’intervento della biologa nutrizionista Michela Santoro

dalle ore 16:00 WORKSHOP di acquarelli, a cura di Alessia Sardo founder di Artisticamentebellearti

dalle ore 18:30 WORKSHOP floreale a tema natalizio, a cura di Benedicta Strano.

dalle ore 10:30 EXPERIENCE Yoga experience headstand, a cura di Giorgia Tarascio founder del progetto Yoga nomade studio.

L’organizzazione cerca sempre di mantenere il tutto accessibile, perché non vi è scopo di lucro, ma chiaramente essendo una realtà self sustained è necessario in determinati momenti ricevere il supporto esterno. Pertanto, per le prossime iniziative in cantiere vi è anche un evento di crowfunding, destinato alla raccolta dei fondi da devolvere ad un’associazione per la tutela femminile ma il punto focale resterà sempre quello di portare avanti il progetto, incrementando il valore di unione che ambisce alla crescita personale dei membri.

Sulle prospettive future vi è anche l’apertura per il coinvolgimento di altre città: “Oltre a ciò per noi sarebbe un sogno arrivare ad espanderci in tutta la Sicilia, possibilmente attraverso un tour, però per il momento è un’idea molto ambiziosa perché necessita di fondi affinché venga portata a termine. A tal proposito, tuttavia, uno dei precedenti eventi che abbiamo organizzato si è svolto per l’appunto dai “Fratelli Burgio” ad Ortigia, poiché logisticamente più vicina, sperando di muoverci in tale direzione anche per i successivi”.

E allora come si prende parte al gruppo? Il sodalizio sposa una partecipazione quanto più possibile in presenza, non una community social, nonostante interazioni e followers continuino a crescere su instagram. Per far parte del network devi aver partecipato ad un evento e aver conosciuto i membri, approvando la condivisione reciproca di valori e l’impegno concreto nella realizzazione dei progetti che sono alla base di Siculewill, non soltanto nella chat di whatsapp!