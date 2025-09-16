Catania: sorpreso a spacciare nonostante i domiciliari, arrestato

CATANIA – Arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 36enne dopo che era stato posto, appena quattro giorni prima, agli arresti domiciliari.

Sorpreso a spacciare: il primo arresto

La scoperta da parte degli agenti è avvenuta durante il servizio di osservazione predisposto dalla Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile della Questura di Catania. L’azione dei poliziotti si è concentrata, in particolare, nella zona del centro storico.

Transitando nei pressi di piazza Carlo Alberto, i poliziotti hanno notato due persone, una a bordo di un’auto e l’altra a piedi. Il comportamento dai due soggetti, però, ha fatto sorgere il sospetto che fossero lì per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

A quel punto, gli agenti sono intervenuti. Tuttavia, mentre il potenziale acquirente è stato fermato e identificato, il conducente del veicolo, alla vista dei poliziotti, è fuggito lanciando uno zainetto dal finestrino.

Il tentativo di sottrarsi agli accertamenti è stato vanificato dagli agenti che dopo pochi secondi lo hanno bloccato.

L’identificazione e la perquisizione

Dopo l’identificazione i poliziotti hanno eseguito un’accurata perquisizione del veicolo che ha consentito di rinvenire 30 involucri in cellophane, con apice termo saldato, contenenti circa 30 grammi di cocaina, nonché la somma di 210 euro.

Gli agenti sono riusciti a recuperare anche lo zaino che al suo interno custodiva 73 bustine di marijuana, per un peso complessivo di 590 grammi circa, 3 vasetti contenenti hashish, per un peso di circa 30 grammi, e la somma in contanti di 70 euro, in banconote di vario taglio.

Dopo gli atti di rito, il 36enne è stato arrestato e al termine dell’udienza di convalida è stato sottoposto agli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Il nuovo arresto

Esattamente quattro giorni dopo, i poliziotti hanno notato lo stesso indagato che, contravvenendo alla misura cautelare, si trovava a bordo di un’autovettura in via Sangiuliano. Pertanto, l’uomo è stato fermato e sottoposto a controllo.

In questa circostanza sono stati trovati nella sua disponibilità in macchina 26 grammi circa di cocaina, suddivisa in 27 dosi, 40 grammi di hashish, suddivisi in altri mini contenitori in plastica, nonché 370 grammi circa di marijuana, distribuiti in 41 bustine sigillate con sistema taglia aria.

A quel punto il 36enne è stato di nuovo arrestato e, su disposizione del Pm di turno, accompagnato presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza.