Catania, firma in commissariato e poi spaccia: arrestato

Il pluripregiudicato è stato catturato dai poliziotti del Commissariato Nesima in via Capo Passero: aveva cocaina e crack

1' DI LETTURA

Catania. Va a firmare a Librino e poi riprende a spacciare a Nesima. Per questo gli agenti del Commissariato Nesima hanno arrestato un pregiudicato già sottoposto a obbligo di presentazione. Pochi minuti dopo aver firmato è stato tratto in arresto, in via Capo Passero, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti tipo cocaina e crack. Aveva 71 involucri oltre al denaro che sarebbe il provento dello spaccio. Inoltre si sarebbe opposto fisicamente ai poliziotti e, per questo, è stato indagato anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Nella stessa circostanza, con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga e del reparto di prevenzione crimine della Sicilia Orientale, in alcuni spazi condominiali e sul suolo pubblico, sono stati rinvenuti 912,80 grammi di cocaina e 52,35 di marjuana. Una persona è stata indagata a piede libero per evasione, una per furto d’acqua mediante allaccio abusivo alla rete idrica, una per guida senza patente perché mai conseguita con recidiva nel biennio e 1 per falsa attestazione nel biennio.

Inoltre, particolare attenzione assume il controllo eseguito presso un’autocarrozzeria di circa 400 metri quadri, totalmente abusiva e, pertanto, il titolare, percettore del reddito di cittadinanza, è stato indagato in stato di libertà per immissione nociva di fumi nell’atmosfera e truffa aggravata ai danni dello stato per il conseguimento di erogazioni pubbliche: l’intera area e l’attrezzatura è stata sottoposta a sequestro penale preventivo. Eseguiti, infine, anche 47 controlli di soggetti sottoposti a misure restrittive, contestati numerose violazioni al Codice della Strada e effettuati controlli di veicoli e persone.