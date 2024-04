Catania, spaccio di cocaina a San Cristoforo: arrestato un 39enne

Aveva 10 grammi e un bilancino di precisione

CATANIA – Nuovo arresto per spaccio a San Cristoforo. La polizia nota un 39enne uscire frettolosamente da uno stabile e lo intercetta, scoprendo che era in possesso di 10 grammi di cocaina. A casa sono stati trovati altri 3 grammi di coca. L’arresto è stato compiuto dalla sezione antidroga della Squadra mobile.

L’accusa è detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Alla presenza dei poliziotti, avrebbe cercato di nascondere ciò che aveva in mano. Ma gli agenti lo hanno identificato e hanno sequestrato l’involucro in cellophane trasparente di cui era in possesso. Conteneva la cocaina e un bilancino.

Per questo è scattata la perquisizione domiciliare. E sono stati trovati altri 3 grammi di cocaina già “confezionati” in altrettanti involucri di carta stagnola. Così è scattato l’arresto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.