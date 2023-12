Catania, spaccio e vedette: via Capo Passero, arrestato un 24enne

Aveva 150 grammi di marijuana

CATANIA – Il suo sistema di vedette, evidentemente, ha fatto “cilecca”. E i carabinieri, che hanno eluso il sistema di sicurezza interna degli spacciatori di via Capo Passero con un pizzico di “discrezione”, lo hanno arrestato per spaccio e posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico.

L’arresto

Si è concluso in manette, così, un pomeriggio di “lavoro” per uno spacciatore 24enne di Catania. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Fontanarossa. Lo spacciatore stava aspettando i clienti con una busta di droga in mano.

È accaduto ieri. I militari si sono appostati davanti a una palazzina e hanno visto il giovane con una busta trasparente in mano. Quando ha visto i militari ha cercato di disfarsene posandola su un davanzale. Ma i carabinieri sono arrivati prima di un potenziale complice e l’hanno recuperata.

La droga

All’interno c’era una busta sottovuoto con 150 grammi di marijuana, varie dosi di crack e una ventina di palline di coca. Il ragazzo è descritto come una vecchia conoscenza dei carabinieri, che lo avevano già arrestato un anno e mezzo fa anche per detenzione di armi clandestine. Addosso aveva 410 euro in banconote di vario taglio.

