Catania, spari in via Antico Corso: preso di mira un ristorante

Sul posto le volanti, i carabinieri trovano 4 proiettili in via Stazzone

CATANIA – A Catania di notte si continua a sparare: colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro un ristorante del rione Antico Corso. Sul posto sono intervenuti agenti delle Volanti della Questura e della polizia Scientifica che hanno trovato dei bossoli.

Antico Corso, il ristorante e i precedenti

La scorsa estate un furgone del proprietario del ristorante è stato distrutto dalle fiamme e si sospettò che la matrice fosse dolosa. Indagini sono in corso per accertare se i due episodi sono collegati. Dovrà essere accertato inoltre se ci siano connessioni con altre sparatorie registrate negli ultimi mesi in città.

Intanto i carabinieri del comando provinciale indagano sul ritrovamento in via Stazzone di quattro proiettili e due bossoli.