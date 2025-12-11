E' stata presentata dal capogruppo consiliare Piermaria Capuana

CATANIA – Il Consiglio comunale ha approvato nella seduta di ieri, all’unanimità dei 23 presenti, le quattro delibere. Sono state poste all’ordine del giorno dal presidente Sebastiano Anastasi. E riguardavano anche il riconoscimento di debiti fuori bilancio.

I documenti, tutti di pertinenza della direzione Corpo di Polizia municipale, sono stati illustrati dal vicesindaco Massimo Pesce. Che ha tra l’altro sottolineato la presenza di sentenze esecutive, per le quali il Consiglio esprime una sorta di presa d’atto.

Il primo debito, per un ammontare complessivo di 144.941,94 euro, consegue a un decreto ingiuntivo del Tribunale civile di Bolzano. Riguardava rapporti contrattuali del passato per forniture di uniformi e accessori. Gli altri debiti riguardano spese per risarcimento danni per infortuni, con sentenze del Giudice di pace o del Tribunale civile di Catania, nel complesso per circa 20 mila euro.

La mozione approvata

L’Assemblea infine ha anche dato il via libera, all’unanimità dei 21 presenti, alla mozione presentata dal capogruppo consiliare Piermaria Capuana. Una mozione per l’attivazione di stage retribuiti per giovani laureati under 30 nella PA e nel Comune di Catania, con ricorso a finanziamenti esterni (europei, statali, regionali) o a convenzioni con università o altri partner.