L'opera fa parte di un piano integrato con manto stradale e marciapiedi

CATANIA – Sono iniziati da qualche giorno i lavori per la realizzazione della pista ciclopedonale su viale Africa, finanziata con le risorse del PNRR. L’intervento rientra in un più ampio programma integrato che prevede anche la messa in sicurezza del manto stradale e dei marciapiedi lungo l’importante arteria cittadina.

Una prima fase della strategia, volta a potenziare la rete ciclabile urbana, comprende la sistemazione di alcuni tratti di pavimentazione stradale e la creazione del percorso ciclopedonale che si estenderà da piazza Europa (stazione RFI) fino alla fermata della metropolitana Giovanni XXIII.

Il percorso definitivo

Il tracciato non comporterà una riduzione delle carreggiate esistenti né interesserà la parte centrale della strada, essendo previsto in alcuni tratti sul marciapiede e in altri su corsia protetta.

La scelta del percorso definitivo è frutto di un’attenta valutazione della simulazione dei flussi di traffico in una zona strategica per la mobilità cittadina.

Una seconda fase dei lavori, in programma dopo l’estate, riguarderà il rifacimento dell’intero manto stradale e dei marciapiedi, attualmente caratterizzati da difformità e discontinuità, con interventi eseguiti in orario notturno per limitare al minimo i disagi alla circolazione e ai residenti.