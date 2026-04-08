Tenta di strangolare la compagna, arrestato 47enne: attivato il codice rosa

L’aggressione davanti ai figli minori

CATANIA – Avrebbe tentato di strangolare la compagna al culmine di una lite. Per questo un 47enne di Motta Sant’Anastasia è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Tenta di strangolare la compagna: arrestato

I militari sono intervenuti nell’abitazione della coppia, dove erano presenti anche i figli minori, trovando la donna e l’uomo ancora sul posto. Secondo quanto ricostruito, l’aggressore avrebbe afferrato la compagna al collo stringendo con forza e minacciandola di morte.

Durante l’episodio, anche la madre dell’uomo avrebbe tentato di fermarlo senza riuscirci: spinta dal figlio, è caduta a terra.

Attivato il codice rosa

La vittima, dopo l’intervento dei carabinieri, è stata accompagnata in ospedale dove i medici hanno attivato il protocollo del “Codice Rosa”, riscontrando lesioni giudicate guaribili in quindici giorni.

La donna ha quindi formalizzato la denuncia, riferendo anche di precedenti episodi di violenza e pressioni psicologiche, legati alla sua decisione di interrompere la convivenza.

L’uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Casa circondariale di Piazza Lanza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.