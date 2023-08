Catania, svaligiano l’auto di turisti: arrestate due persone

Perentorio l'arrivo dei poliziotti

CATANIA – Due catanesi, rispettivamente di 27 e 25 anni, sono stati colti in flagranza mentre, a bordo di una vettura noleggiata, sul litorale della Playa, sono stati notati dagli agenti mentre si erani messi alla ricerca del veicolo che contenesse il maggior numero di bagagli.

Durante questa operazione di ricerca, i due hanno adocchiato una famiglia di turisti che stava parcheggiando nei pressi di un camping per recarsi in spiaggia. Approfittando di questa favorevole circostanza, i malviventi si sono organizzati per portare a termine il loro progetto: uno è rimasto all’interno del veicolo pronto per scappare, mentre l’altro forzava la serratura del veicolo in sosta.

Dopo essere riuscito ad aprire lo sportello, l’autore materiale si è impossessato di valigie e zaini che riponeva nella macchina condotta dal complice per poi allontanarsi frettolosamente.

A quel punto, gli operatori della Squadra Antirapina della Squadra Mobile, collaborati da pattuglie delle Volanti della Questura sono intervenuti per bloccare i due soggetti che venivano trovati in possesso della refurtiva, poi riconsegnata ai legittimi proprietari che hanno ringraziavano gli agenti.

I due catanesi arrestati sono stati condotti in Questura e sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari.