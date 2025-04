Catania, ecco la terza edizione della caccia alle Uova di Pasqua

Appuntamento a sabato 19 aprile

CATANIA – La Villa Bellini di Catania torna protagonista, per il terzo anno, della Caccia alle Uova di Pasqua, un evento gratuito, attesissimo da bambini e famiglie e che quest’anno si arricchisce di un momento dolce e solidale.

Appuntamento a sabato

La manifestazione, che si svolgerà sabato 19 aprile con start alle ore 10 nel parco comunale catanese, è stata presentata al Palazzo della Cultura di Catania durante una partecipata conferenza stampa. A fare gli onori di casa Giovanni Santangelo Lacanea, ideatore e organizzatore dell’evento giunto alla terza edizione. Accanto al giovane imprenditore, l’assessore comunale all’Ambiente, Ecologia e al Verde Pubblico, Massimo Pesce, insieme con il dott. Francesco Santocono, responsabile della comunicazione dell’azienda ospedaliera.

“Ambiente e solidarietà sono un binomio vincente – ha dichiarato l’assessore all’Ecologia e Ambiente Massimo Pesce – Il giardino storico Bellini, che da mesi è sottoposto a una completa rigenerazione, diventa palcoscenico di un gioco in mezzo agli spazi con finalità di aiuto al prossimo e l’Amministrazione Comunale non può che sostenere il coinvolgimento di centinaia di bambini con i genitori per una sana giornata di festa e allegria. E anche per questo un plauso va agli organizzatori che si stanno impegnando per la riuscita dell’evento”.

Al centro della rete di solidarietà

“L’ospedale Garibaldi è l’azienda ospedaliera della città ed è a disposizione di queste iniziative che mettono in contatto le persone – ha detto in conferenza Francesco Santocono, responsabile della comunicazione dell’azienda ospedaliera – e quando le persone sono in contatto trovano il modo migliore per comunicare. L’idea delle uova di Pasqua è una idea straordinaria che ci permette di lanciare un messaggio di positività non solo nei confronti dei bambini, ma anche delle loro famiglie. Stare al centro di una rete di solidarietà all’interno della nostra città non è soltanto un piacere, ma anche un dovere”.

Divertimento e solidarietà nel cuore di Catania

A nascondere diecimila coloratissime uova tra i sentieri verdi, preparare gli indizi e assicurare il divertimento, ci penseranno i ragazzi di Compagnia Curiosi Incanti, azienda leader del settore intrattenimento, animazione e spettacolo in Sicilia.

Un’occasione speciale per donare ai bambini momenti di gioia e spensieratezza, nel segno dell’impegno costante di Giovanni Santangelo Lacanea, fondatore della Compagnia, a favore dell’infanzia. “Stare con i bambini per me è una missione e regalare loro un momento di socializzazione bella, sicura e gratuita è un modo per poter essere vicino a tutti. Ma anche per rafforzare il concetto di solidarietà. Attraverso il gioco i bambini imparano e il ricordo di una mattinata spensierata potrà essere associato anche alla gioia di aver aiutato altri bambini, che in questo momento stanno combattendo una battaglia personale in un letto d’ospedale. E’ a loro che quest’anno dedichiamo la terza edizione della Caccia alle Uova di Pasqua” – ha dichiarato Santangelo Lacanea.

Il “Curiosuovo”: gusto e beneficenza in un solo gesto

Al divertimento, infatti, quest’anno si unisce anche la solidarietà. Durante la mattina sarà possibile acquistare il CuriosUovo, un uovo artigianale di finissimo cioccolato al latte prodotto da una azienda dolciaria catanese , con incarto colorato e una sorpresa da portare sempre con sé. Parte del ricavato delle vendite dell’uovo curioso sarà destinato ad arricchire il reparto di pediatria dell’ospedale Garibaldi di Catania, con attrezzature e giochi.

Intrattenimento e sociale

Un’avventura da condividere con tutta la famiglia, alla quale si aggiunge anche un importante messaggio sociale. Tra i ragazzi che nasconderanno le uova e guideranno i bimbi nella caccia, ci saranno anche i soci dell’associazione Futuro 21, giovani-adulti con sindrome di Down che per un giorno vestiranno i panni di animatori, nell’ottica di offrire loro innovativi percorsi di lavoro, partecipazione e cittadinanza attiva.

“L’iniziativa benefica è stata accolta con grande entusiasmo anche da molte aziende e imprenditori siciliani che hanno creduto nel mio sogno e hanno deciso di darmi un sostengo concreto. Anche grazie a loro, la terza edizione della caccia alle uova sarà ancora più grande e ancora più sorprendente – spiega ancora Santangelo Lacanea -. Voglio ringraziare il sostegno delle aziende Party City, Happy Giocattoli, Claudio Miceli, Salini gioielleria, Hosh charming events, Banquetò catering for events, C&G cioccolato e gelato, Masseria La Timpa, Kalù eventi, T.R. impianti, Francesco Dispinzieri fotografo, Be Factory”.

Il format

L’evento gratuito e aperto al pubblico, è patrocinato dalla Regione Siciliana e dal Comune di Catania. Non occorre prenotazione, ma è consigliato portare con sé un cestino nel quale poter riporre le coloratissime uova che si troveranno durante la caccia. Se ne potranno raccogliere un massimo di dieci, per dare la possibilità a tutti i bimbi di riempire i propri cestini. Alcune uova avranno un adesivo speciale che permetterà di ricevere un regalo presentandosi nel negozio Happy Giocattoli di via Etnea.

La Easter Egg Hunt (caccia alle uova di Pasqua) è una tradizione di origine anglosassone che sta prendendo piede anche in Italia e che piace moltissimo ai più piccoli.