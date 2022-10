Catania, una tomba romana sotto un palazzo dell’Iacp

Arci e Comitato Popolare Antico Corso hanno partecipato e vinto il bando per l’affidamento a titolo oneroso dei locali per uso culturale.

CATANIA. Sotto un palazzo dell’Istituto Autonomo Case Popolari in via Antico Corso, dentro un deposito che affaccia sulla strada, c’è una tomba romana risalente al I Secolo A.C. Fino al 2010 i locali che ospitano la tomba, di proprietà dello IACP, sono stati utilizzati, prima come vano per le vasche dell’acqua del palazzo, poi, occupati abusivamente, sono stati utilizzati anche come deposito per i grandi bracieri e le masserizie di un ristorante della zona. L’intervento di Sovrintendenza e Carabinieri ha portato alla definitiva chiusura di quei locali. Fino ad oggi.

Arci Catania e Comitato Popolare Antico Corso hanno partecipato al bando dell’Istituto Autonomo Case Popolari per l’affidamento a titolo oneroso dei locali per uso culturale: “E finalmente – spiegano – lo abbiamo ricevuto in affidamento, allo scopo di prendercene cura e restituirlo alla comunità. Con l’auspicio che si possa consolidare questa sinergia tra cittadini, associazioni, Sovrintendenza e IACP”.