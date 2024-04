Catania, topi negli alloggi di corso Indipendenza: lettera del Sunia

Petizione per la derattizzazione immediata

CATANIA – Il Sunia ha scritto al sindaco di Catania per segnalare “l’infestazione da topi nei pressi degli alloggi in social-housing del corso Indipendenza 146″. Lo rende noto il sindacato degli inquilini chiedendo “una immediata derattizzazione agli uffici comunali” e avviando “la raccolta di firme dei residenti”.

Nel documento firmato dalle segretarie regionali, Giusi Milazzo, e provinciale Agata Palazzolo, si spiega che “a lanciare l’allarme sono stati gli assegnatari degli alloggi preoccupati per il rischio di salute che può venirsi a determinare per tutti gli abitanti, anche per la presenza di numerose case al piano terra”.

Un rischio, aggiungono le due sindacaliste, che “coinvolge anche il parco giochi limitrofo frequentato da moltissimi bambini della zona”.