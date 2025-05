Catania, torna il festival delle birre artigianali: dal 22 al 25 maggio

Oltre 20 birrifici italiani e più di 150 birre alla spina

CATANIA – Dopo il successo delle precedenti edizioni, BeerCatania si prepara a tornare con una nuova, attesissima edizione che si svolgerà da giovedì 22 a domenica 25 maggio 2025 presso l’Istituto Ardizzone Gioeni, in via Etnea 595.

Un evento che ha fatto della cultura brassicola il suo cuore pulsante e che da dieci anni rappresenta un punto di riferimento nazionale per appassionati, professionisti e operatori del settore.

Per quattro giorni, lo storico complesso nel cuore della città ospiterà una grande festa della birra artigianale, con oltre 150 referenze alla spina provenienti da più di 30 birrifici artigianali siciliani e italiani, affiancate da un ricco calendario di attività culturali, momenti di approfondimento tecnico e una proposta gastronomica dedicata al cibo da strada e alle eccellenze siciliane.



Il format di BeerCatania si conferma unico nel suo genere: non un semplice evento fieristico, ma un’esperienza immersiva pensata per valorizzare la filiera della birra artigianale, creare occasioni di incontro tra produttori e pubblico, e stimolare la divulgazione delle conoscenze sul prodotto e sul contesto in cui nasce.

Questa iniziativa è finanziata dall’assessorato regionale dell’agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – dipartimento regionale dell’agricoltura, a sostegno della promozione delle produzioni brassicole e agroalimentari siciliane.

Il programma prevede ogni giorno talk scientifici e laboratori del gusto a cura dell’Università di Catania (Di3A), di Unionbirrai, di Trinakria Homebrewers e di esperti del settore. Tra i temi trattati: le birre “NOLO” (a bassa o nulla gradazione alcolica), la birra come prodotto del terroir siciliano, l’abbinamento con cioccolato e formaggi, la comparazione tra birre industriali, artigianali e homebrewed.

A firmare gli appuntamenti serali sarà una line-up di DJ locali, che animerà la manifestazione fino a tarda notte: la chiusura degli stand è fissata per le ore 2.00 (alle 24.00 la domenica). L’ingresso è gratuito, le degustazioni saranno disponibili tramite gettoni acquistabili in loco.

Tra i birrifici presenti: Yblon, Babylon, Birrificio del Vulture, Birrificio dell’Etna, OBS, Epica, La Fucina, Compagnia del Fermento, Cantaloop, Bruno Ribadi, Brewfist, Free Lions, Lariano, Lametus, Il Mastio, Li Patarnosci, Onei, Birreria Riposto, Terre a Sud Est, Orso Verde, Birrificio Sabino, solo per citarne alcuni. Una selezione che offre una panoramica completa della scena brassicola italiana, con stili che spaziano dalle blanche alle IPA, dalle sour alle imperial stout, fino a birre gluten free e sperimentali.

Accanto alla birra, spazio al gusto con una street food area che proporrà piatti caldi e specialità regionali: BBQ di carne, arancini gluten free, coppi fritti, pizza fritta, porchetta dei Nebrodi, hot dog, burger artigianali, crepes e waffle.

Nato nel 2015, BeerCatania è cresciuto edizione dopo edizione fino a diventare uno degli appuntamenti brassicoli più rilevanti del Sud Italia. L’edizione 2025 vuole rilanciare la manifestazione puntando su qualità, sostenibilità, innovazione e identità territoriale, con un’attenzione crescente alla produzione siciliana e alla collaborazione con enti universitari e associazioni di categoria.