Catania, torna il Lungomare Fest: sarà due domeniche al mese

Dal 7 aprile

CATANIA – Con l’arrivo della primavera, domenica 7 aprile, ritorna Lungomare Fest, l’appuntamento con la pedonalizzazione e gli eventi di animazione sulla strada e le piazze del litorale roccioso.

La giunta comunale presieduta dal sindaco Enrico Trantino ha infatti programmato che si potrà godere del lungomare senz’auto per due domeniche al mese in modo alternato, nel periodo che va dal 7 aprile al 9 giugno e dall’8 settembre al 6 ottobre.

L’esecutivo comunale ha previsto che durante gli appuntamenti primaverili e post estivi con le passeggiate all’aria aperta e senza i pericoli delle auto, si promuovano eventi attrattivi come quelli sportivi, culturali, di animazione e anche mercatini di prodotti artigianali, proprio a ridosso del mare della scogliera, tra le piazze del Lungomare recentemente rinnovate dal Comune e attrezzate per i giochi, il fitness e in generale lo svago e il tempo libero,