Catania, tragedia sfiorata: auto a velocità nel gazebo dei fiori

Tanta paura (ma non solo)

CATANIA – Una tragedia evitata. Per fortuna, solo sfiorata. Quello che rimane è però tata paura e tanta apprensione. Un’auto, nella serata di ieri, ha terminato la propria corsa finendo come un proiettile prima contro un albero e poi all’interno di uno dei gazebo adibiti alla vendita dei fiori in via Acquicella.

Per la cronaca, ci troviamo proprio dirimpetto al cimitero.

Per fortuna, non si registrano feriti ma resta la testimonianza di uno degli operatori (“Ma che sarebbe accaduto se l’incidente fosse avvenuto in pieno giorno?”) che riapre inevitabilmente il dibattito sulle condizioni di (in)sicurezza su quella strada.

Sul posto, ieri sera, si sono portati i carabinieri per i rilievi del caso.