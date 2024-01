Catania, Trantino sui t-red alla circonvallazione: “Notizia fake”

L'intervento del primo cittadino

CATANIA – “Se le buone notizie circolassero con la stessa velocità delle fake news, il mondo sarebbe migliore. Da qualche ora siamo inondati di messaggi con cui si comunica che in coincidenza dell’installazione di quattro autovelox sulla nostra circonvallazione è stato imposto il limite di 30 chilometri l’ora. L’informazione è falsa”.

Lo afferma il sindaco di Catania, Enrico Trantino, con un post su Facebook con cui smentisce “la fake news che da giorni gira sui social, diventando sempre più virale”. “Al momento in cui entreranno in funzione – spiega il sindaco – saranno tarati sulla velocità di 50 chilometri l’ora. Il limite di 30 km/h, in alcuni tratti è una disposizione apposta nel passato in brevi tratti in cui esistevano dei dossi, che sarà superata dalla realizzazione dei nuovi presidi di controllo (autovelox e semafori t-red), che garantiranno la sicurezza sull’intera strada”.