Catania, vietati i botti: arriva l’ordinanza del sindaco Trantino

Il divieto colpisce coloro che non siano titolari di specifiche licenze

CATANIA – Niente petardi o fuochi d’artificio per salutare l’arrivo del nuovo anno. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha firmato un’ordinanza restrittiva con l’obiettivo prioritario di garantire la sicurezza pubblica e tutelare l’incolumità dei cittadini e degli animali. Il provvedimento impone uno stop rigoroso a qualsiasi tipo di esplosione pirotecnica su tutto il territorio comunale, includendo non solo le piazze e le strade pubbliche, ma estendendo il divieto anche alle aree private.

Le limitazioni scatteranno ufficialmente dalle ore 8:00 del 31 dicembre e rimarranno in vigore fino alla mezzanotte del primo gennaio 2026. Il divieto colpisce tutti i detentori di materiale pirotecnico che non siano titolari di specifiche licenze o autorizzazioni per manifestazioni professionali.

Nello specifico, l’ordinanza proibisce di effettuare o far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti, artifici similari e ogni tipologia di fuoco pirotecnico, cercando così di prevenire i classici incidenti legati ai festeggiamenti di San Silvestro.

La decisione del primo cittadino si inserisce in una linea di fermezza che mira a ridurre il rischio di incendi, danni al patrimonio urbano e disturbo della quiete pubblica, oltre a voler limitare il forte stress che le esplosioni causano alla fauna urbana.

Le autorità cittadine saranno impegnate nel monitoraggio del territorio per assicurare il rispetto delle disposizioni e sanzionare eventuali trasgressori che metteranno a rischio la sicurezza della comunità durante le celebrazioni.