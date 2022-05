Catania, trovato in piazza Stesicoro con la cocaina

Arresto dei 'Falchi' della Squadra Mobile

CATANIA – La polizia ha arresto un 21enne incensurato per spaccio di sostanza stupefacente e sequestrato 380 gr di cocaina. Agenti dei ‘falchi’ della sezione Contrasto al crimine diffuso della squadra mobile, durante un controllo in piazza Stesicoro, lo hanno trovato in possesso di circa 50 grammi di cocaina ‘in pietra’. Nella sua abitazione sono stati sequestrati altri 330 grammi della stessa droga, materiale per il confezionamento delle ‘dosi’ e appunti con cifre e nomi, che si ipotizza siano riconducibili ai suoi ‘clienti’. (ANSA).