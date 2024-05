Catania, un incidente stradale si porta via Antonio Marino

Il sinistro è avvenuto stamani in Calabria

CATANIA – Antonio Marino è deceduto stamane sul colpo a causa di un incidente avvenuto sulla strada statale 682 “Jonio Tirreno” in Calabria. Residente a Catania, padre di due figli, era in viaggio per motivi di lavoro.

L’incidente è avvenuto alle 9.30 del mattino. C’è anche un ferito, non grave: si tratta di un uomo residente a Gerace. Non si conosce la dinamica, che è al vaglio degli inquirenti, ma sembrerebbe che una delle due auto abbia carambolato per poi scontrarsi con quella proveniente dal lato opposto.