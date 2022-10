Catania, via al vaccino antinfluenzale nell’hub di via Pasubio

Il commissario all'emergenza Covid Pino Liberti: "Massima protezione in vista della stagione invernale"

CATANIA – Da domani nell’ hub di via Pasubio sarà possibile fare anche il vaccino antinfluenzale: a darne comunicazione il commissario per l’emergenza Covid Area metropolitana di Catania Pino Liberti, che in vista della stagione invernale e alla luce dell’aumento dei casi – oltre 2000 nella provincia etnea, a fronte dei circa 750 dei primi di settembre, e con un incremento progressivo – suggerisce la massima protezione.

“L’allentamento delle misure di sicurezza e lo sviluppo di nuove varianti hanno determinato un’accelerazione dei contagi seppure senza i picchi a cui la pandemia ci ha abituato, grazie all’effetto protettivo del vaccino”, commenta Liberti.

Ma la cautela non è mai troppa: “Nella popolazione sembra esserci una maggiore consapevolezza. I numeri sulle quarte dosi sono significativi e ci incoraggiano a continuare su un percorso di massima sensibilizzazione e prevenzione”, commenta Liberti.

Da gennaio a oggi sono circa 26.000 le persone che hanno scelto di fare la seconda dose booster, mentre è ancora presto per valutare l’andamento della quinta al via dalla settimana scorsa.