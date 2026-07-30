Catania, vigile urbano e un operatore dell’Amts aggrediti

La solidarietà del sindaco Trantino

CATANIA – Un vigile urbano e un operatore ausiliario dell’Amts di Catania sono stati aggrediti ieri mentre stavano verbalizzando e mettendo delle ganasce a delle auto in divieto di sosta. Soccorsi sono stati portati in ospedale per le cure del caso. L’aggressore è stato bloccato da agenti della polizia locale presenti sul posto e denunciato.

“Esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza ai due operatori aggrediti nell’esercizio delle loro funzioni – hanno detto Il sindaco Enrico Trantino e l’assessore alla Polizia locale, Orazio Grasso – è un episodio grave e inaccettabile che colpisce chi ogni giorno è impegnato a garantire il rispetto delle regole e la sicurezza della comunità. Il rispetto delle norme di convivenza civile rappresenta il presupposto fondamentale per assicurare ordine e tutela dei cittadini. Per questo rivolgiamo un sentito ringraziamento agli appartenenti alla Polizia locale e agli operatori dei servizi ausiliari, che – hanno sottolineato Trantino e Grasso -insieme a tutte le altre forze dell’ordine svolgono con professionalità e senso del dovere un servizio essenziale per la collettività e che meritano rispetto e sostegno da parte di tutti”.

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La solidarietà dei vertici di Amts

“Apprendiamo con profondo sdegno e amarezza l’ennesima aggressione subita ieri pomeriggio dal nostro operatore insieme a un agente della Polizia Locale, mentre svolgevano con professionalità il proprio servizio in via Antonino di Sangiuliano” commenta il presidente Amts, Salvatore Vittorio.

“A nome mio personale, del Consiglio di Amministrazione e dei dirigenti AMTS esprimo la più sentita vicinanza e solidarietà all’operatore coinvolto e ai suoi familiari, augurandomi una pronta guarigione. Episodi di violenza come questo sono inaccettabili”.

“Colpiscono uomini e donne, lavoratori, che ogni giorno sono in strada per garantire il rispetto delle regole, la sicurezza e il decoro della nostra città.Ringrazio la Polizia Locale intervenuta tempestivamente e ribadisco il pieno sostegno dell’Azienda a tutti i lavoratori che operano sul territorio, con l’impegno a garantire loro la massima tutela e supporto”.