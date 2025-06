Catania, si arrampica e irrompe nella casa della ex compagna

Il 24enne ha trascinato la donna per i capelli e l'ha presa a morsi. Arrestato

CATANIA – Si è arrampicato su una grondaia per intrufolarsi nel nuovo appartamento dell’ex compagna, al secondo piano di un palazzo di Catania, e dopo avere sfondato una finestra ha fatto irruzione nella casa e ha aggredito la donna, trascinandola per i capelli e dandole un morso sulla guancia.

Protagonista della vicenda un 24enne che è stato arrestato dalla polizia per lesioni aggravate dai futili motivi ed è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento.

Agli agenti delle Volanti la vittima ha raccontato che il suo ex, che non si era rassegnato alla fine della loro relazione dovuta anche alla tossicodipendenza di lui, prima fare irruzione in casa aveva cercato in tutti i modi di accedere all’appartamento sferrando diversi calci alla porta dell’abitazione.

Nonostante le urla della donna e gli accorati appelli ad andare via, il 24enne non si sarebbe arreso. Su disposizione della procura, l’uomo è stato condotto in carcere in attesa del giudizio di convalida dinanzi al gip.