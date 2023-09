Violenze e minacce alla madre, arrestato 44enne

L'uomo ha aggredito anche i carabinieri che lo arrestavano

2' DI LETTURA

CATANIA – Aggredisce e minaccia la madre per anni: per questo motivo i carabinieri di Tremestieri Etneo hanno arrestato un 44enne indagato per maltrattamenti ed estorsione. L’uomo ha aggredito i militari che lo stavano portando nel carcere catanese di piazza Lanza.

Le violenze

Il comportamento dell’uomo è stato portato alla luce da indagini della Procura di Catania, secondo cui il 44enne, disoccupato e abituato ad assumere sostanze stupefacenti, ha minacciato per anni la madre di 66 anni. L’uomo è stato condannato per gli stessi reati denunciati dalla donna nel 2010 e nel 2020 gli è anche stato notificato un ammonimento del questore.

Nonostante fosse stato riaccolto in casa dalla madre l’uomo ha ripreso a tenere nei suoi confronti un atteggiamento aggressivo, minaccioso e prevaricante, minacciandola di morte e di manometterle l’autovettura. Cosa in effetti verificata dalla donna, che ha notato come dopo le minacce la sua auto parcheggiata nel cortile condominiale aveva avuto problemi al motore e al radiatore.

In un’altra occasione l’uomo avrebbe lanciato contro la madre una sedia della cucina, soltanto perché lei, entrando in quella stanza, aveva acceso la luce.

Le altre denunce e la paura

Anche dopo la notifica dell’ammonimento i comportamenti violenti del 44enne sono continuati, al punto che la donna ha presentato un’altra querela nello scorso luglio. Le querele però non hanno scoraggiato il figlio, che avrebbe detto alla madre “Nonostante le denunce, io ne uscirò senza alcun problema, mentre tu verrai rinchiusa in manicomio”.

Per paura la signora ha iniziato a dormire chiusa a chiave nella sua camera, dato che temeva che il figlio potesse farle del male e che non aveva un’altra casa in cui vivere. A questo si è aggiunto il disinteresse da parte del marito della stessa, nonché padre dell’indagato, il quale si sarebbe disinteressato di tutto e avrebbe giustificato il figlio, addebitando all’uso di stupefacenti i suoi atteggiamenti violenti.

L’arresto

Sulla base di quanto ricostruito dalle indagini, i carabinieri hanno raggiunto in casa il 44enne per notificargli l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del giudice. Ma l’uomo prima si è rifiutato di salire sull’auto militare e poi, una volta in strada, in procinto di salire sul veicolo, ha tentato la fuga. Fermato dai militari ha ingaggiato con loro una breve colluttazione, durante la quale ha colpito al volto un carabiniere, ferendolo all’altezza del naso.

Per lui è quindi scattato anche l’arresto in flagranza per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, a sottolineare l’indole violenta del pregiudicato non solo nei confronti della madre, ma anche verso l’autorità.