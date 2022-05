Catania, universitaria violentata mentre torna a casa: un arresto

È un 56enne sospettato di altri episodi simili.

CATANIA – Una scusa banale per attirare la preda. E poi la violenza sessuale. Una studentessa universitaria, mentre tornava a casa a piedi una sera, è stata avvicinata da un uomo a bordo di una mercedes. Gli ha chiesto un’informazione stradale. Il dialogo però si è dilungato: il maniaco l’ha adulata con alcuni complimenti, poi si è spacciato per fisioterapista proponendo anche una seduta. Mentre la giovane era distratta l’ha afferrata sulla schiena in modo che non potesse divincolarsi e ha abusato di lei. La studentessa ha immediatamente sporto denuncia alla Polizia, precisamente al Commissariato di Ognina. Sono scattata subito le indagini. E grazie anche all’identikit fornito dalla vittima sono riusciti a identificare il probabile responsabile. Un 56enne che avrebbe molestato altre donne.

Il quadro probatorio emerso ha convinto il Gip che ha accolto la richiesta della Procura e disposto gli arresti domiciliari per l’indagato per violenza sessuale. Oggi i poliziotti del Commissariato Borgo-Ognina lo hanno ammanettato e consegnato l’ordinanza del gip.