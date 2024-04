Catania, puoi far festa! Vittoria sul Benevento (1-0) e certezza play off

Decide una rete di Cianci

CATANIA – Il Catania disputerà i play-off per la promozione in serie B grazie alla vittoria della Coppa Italia. I rossazzurri battono il Benevento con una prodezza di Cianci allo scadere della prima frazione di gioco ed evitano i temuti play-out: 1-0.

Gara sofferta al cospetto dell’undici allenato da Auteri che, nel finale, è andato vicino al pareggio con una conclusione del subentrato Ciano che ha colpito la parte alta della traversa. I tifosi rossazzurri tirano un grosso sospiro di sollievo e si preparano al momento clou della stagione.

Nel primo tempo il Catania ci prova con determinazione e volontà ma il Benevento controlla agevolmente il gioco nella zona nevralgica del campo. Sul cross dalla bandierina Bouah devia di testa mandando il pallone contro la traversa della porta ospite mentre Di Carmine non è abbastanza lucido sotto porta.

Sono, poi, i sanniti a sprecare una ghiotta occasione con Bolsius che calcia fuori da ottima posizione prima che Furlan si superi respingendo la bordata ravvicinata di Karic.

Il pubblico assiepato sugli spalti del “Massimino” capisce il momento e, sul finire della prima frazione di gioco, alza il volume incitando a più non posso i ragazzi di Zeoli. La spinta dei tifosi rossazzurri è decisiva perché… proprio al 45°… Cianci, al secondo tentativo, trova il varco giusto per superare Manfredini con un preciso diagonale.

Nella ripresa il Catania prova a spingere sull’acceleratore per agguantare il raddoppio ma Cianci e Bouah non sono precisi. Con un orecchio ai risultati provenienti dagli altri campi il Benevento sposta in avanti il baricentro della propria manovra, grazie soprattutto all’apporto dei subentrati.

La formazione di Zeoli si salva in alcune occasioni grazie al tempismo di Monaco e Quaini… salutando come un’autentica liberazione il triplice fischio dopo ben 6 minuti di recupero. Il Catania disputerà i play-off promozione ma i rossazzurri rientrano negli spogliatoi… comunque fischiati dalla Curva Sud a sottolineare una regular season da dimenticare.

Tabellino

CATANIA – BENEVENTO 1-0

CATANIA F.C. (3-5-2) – Furlan, Castellini (k), Monaco, Celli, Bouah, Zammarini (dal 40°s.t. Sturaro), Quaini, Welbeck, Cicerelli (dal 27°s.t. Ndoj), Di Carmine, Cianci (dal 31°s.t. Chiricò).

A disposizione: Albertoni, Donato, Curado, Kontek, Rapisarda, Chiarella, Tello, Haveri, Costantino.

Allenatore: Michele Zeoli.

BENEVENTO (3-4-3) – Manfredini (k), Berra, Terranova, Pastina (dal 20°p.t.Viscardi), Simonetti, Karic, Agazzi, Masciangelo (dal 17°s.t. Ciano), Bolsius (dal 17°s.t.Perlingieri), Lanini (dal 27°s.t. Kubica), Starita (dal 1°s.t. Carfora).

A disposizione: Paleari, Meccariello, Capellini, Pinato, Nardi, Talia, Benedetti, Rillo, Marotta, Ferrante.

Allenatore: Gaetano Auteri.

Arbitro: Emanuele Frascaro di Firenze.

Assistenti: Fabio Catani (Fermo) e Marco Porcheddu (Oristano).

Quarto ufficiale: Erminio Cerbasi (Arezzo).

Reti: 45°p.t. Cianci (CT).

Note: Prima dell’inizio, consegnata a Marco Chiarella una targa che ricorda “Stefania Sberna” (2^ edizione), storica speaker e giornalista scomparsa qualche anno addietro. Contestualmente… ricordato anche lo sfortunato Antonio Pistone, recentemente scomparso in un tragico incidente sul lavoro.

Squalificati:Marsura (CT).

Diffidati: Chiricò, Cianci, Cicerelli, Weilbeck, Curado, Peralta, Silvestri; Capellini, Ferrante, Nardi, Paleari, Talia (BN).

Indisponibili: Bethers, Silvestri, Peralta, Sturaro, Rapisarda, Quaini (CT).

Ammoniti: Masciangelo (BN); Simonetti (BN); Ndoj (CT); Sturaro (CT).

Spettatori: 18.559

Cronaca

Primo tempo (1-0)

8° Celli raccoglie una corta respinta della difesa ospite e scaglia una conclusione che sorvola di poco la porta del Benevento a causa di una deviazione;

9° sul cross dalla bandierina… colpo di testa di Bouah che manda il pallone a sbattere contro la traversa!

12° grande respinta di Manfredini sul colpo di testa di Di Carmine che, però, aveva spinto il diretto avversario;

17° sul cross di Zammarini… Cicerelli non inquadra lo specchio della porta da posizione centrale!

20° nel Benevento, Viscardi sostituisce l’infortunato Pastina;

28° occasione per il Benevento: sul cross di Masciangelo… Bolsius calcia in perfetta solitudine… spedendo il pallone di poco a lato!

34° azione in verticale del Benevento e botta violenta di Karic che Furlan respinge in tuffo!

37° occasione per il Catania: Castellini serve in area Bouah che anticipato al momento di concludere. Il pallone finisce sui piedi di Di Carmine la cui conclusione ravvicinata viene respinta da Manfredini;

43° sul cross di Cicerelli… Bouah non riesce a deviare da ottima posizione;

45° Catania in vantaggio: sul cross dalla bandierina… Ciancicalcia una prima volta di destro ma il tiro viene respinto da un difensore sannita. Il numero 90 ci riprova di sinistro e spedisce il pallone all’angolino: 1-0 !

45° concessi 4 minuti di recupero;

49° il primo tempo si chiude con i rossazzurri in vantaggio.

Secondo tempo (1-0)

1° nel Benevento, Carfora subentra a Starita;

5° ripartenza di Cicerelli che lancia Cianci ma quest’ultimo s’incarta al momento del controllo palla;

10° occasione per il Catania: sul cross di Cicerelli… Cianci devia fuori di poco!

13° sul cross dalla bandierina… colpo di testa di Monaco deviato da un difensore;

14° colpo di esta di Cianci: fuori;

15° Welbeck ci prova dalla distanza: alto;

17° nel Benevento, Masciangelo e Bolsius lasciano il posto a Ciano e Perlingieri;

21° conclusione di Ciano… abbondantemente fuori;

22° sul cross di Cicerelli… Bouah in spaccata manda il pallone sul fondo;

26° Monaco serve un gran pallone in area a Bouah che svirgola;

27° nel Catania, Ndoj sostituisce uno stremato Cicerelli;

27° nel Benevento, Lanini lascia il posto a Kubica;

31° nel Catania, Chiricò subentra a Cianci;

34° Chiricò tira dalla trequarti: parata facile di Manfredini;

37° Chiricò calcia sulla barriera una punizione dal limite che lui stesso aveva conquistato;

39° Chiricò ci prova direttamente da punizione laterale: Manfredini alza in angolo;

40° nel Catania, Sturaro sostituisce Zamamrini;

43° punizione di Ciano che scheggia la traversa della porta rossazzurra!

45° concessi 6 minuti di recupero;

49° tiro cross di Ciano che esce di poco;

51° vince il Catania. Disputerà i play-off!