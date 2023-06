Catanzaro, traffico internazionale di armi e droga: 25 misure cautelari

L'operazione del Comando provinciale della guardia di finanza

CATANZARO – Un’operazione della Guardia di Finanza di Catanzaro ha portato all’arresto di 25 persone accusate di far parte di un’organizzazione che avrebbe gestito un traffico internazionale di armi e droga. L’operazione, coordinata dalla Dda di Catanzaro, è stata eseguita principalmente in Belgio e Germania, con la collaborazione delle forze di polizia dei due Paesi, dello Scico e con il supporto di Europol. Sequestrati beni per 38 milioni di euro.

L’attività investigativa è stata condotta, oltre che dalla rappresentanza Italiana di Eurojust, da una

Squadra comune tra le autorità Italiana, tedesca e belga.