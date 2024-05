Cateno De Luca lascia l’ospedale: “Riprende la campagna elettorale”

Le parole del leader di Sud chiama Nord

MESSINA – “Ora sono a casa nelle mia Fiumedinisi. Ho lasciato il Policlinico dopo una settimana, dove sono stato ricoverato lo scorso 29 aprile per una polmonite acuta”. Sono le parole di Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, dimesso dall’ospedale di Messina dopo il ricovero.

Cosa ha detto De Luca

“Desidero esprimere la mia profonda gratitudine all’unità di Medicina Interna – aggiunge il leader di Sud chiama Nord -, diretta da Giovanni Squadrito, per l’eccezionale professionalità e l’attenzione dedicata durante il mio ricovero. Ringrazio di cuore tutto il personale medico e paramedico che si è preso cura di me in questi 10 giorni di degenza, alcuni dei quali per nulla semplici”.

De Luca augura “un in bocca al lupo speciale agli studenti tirocinanti che hanno scelto la cura del prossimo come missione di vita e che ringrazio per il supporto anche morale in questi giorni di ricovero. La costante vigilanza e gli accertamenti continui, uniti alla terapia corretta, mi hanno aiutato nella mia guarigione”.

Il sindaco di Taormina si sente pronto a ricominciare “con le dovute cautele a ricominciare anche se tra 15 giorni dovrò ritornare in ospedale per un verifica della convalescenza”.

Riparte la campagna elettorale

“Il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca torna in campo. Appena dimesso dal Policlinico universitario di Messina – si legge in una nota di Sud chiama Nord -, dove si trovava ricoverato dallo scorso 29 aprile in seguito ad una polmonite acuta, ha annunciato che riprenderà la campagna elettorale, ma in camper perché i medici gli hanno sconsigliato di prendere l’aereo”.

“Capolista in tutte le circoscrizioni italiane per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno, il federatore del progetto Libertà lancia il suo obiettivo a Messina e provincia – si legge ancora -, quello di “confermare i 150 mila voti ottenuti a Messina e provincia e gli oltre 500 mila voti in Sicilia conseguiti alle regionali del 2022. Perché – ricorda – viviamo di consenso. In città questa amministrazione non deve prendere nemmeno un voto in meno rispetto alle regionali e la lista Libertà non deve prendere un voto in meno rispetto alle regionali del 2022″.

Messina e le prospettive

Cateno De Luca sottolinea che “l’amministrazione Basile sta proseguendo egregiamente il lavoro che abbiamo avviato ed ha il dovere di salvaguardare un patrimonio di credibilità elettorale in città. Abbiamo una immagine e una storia di buona amministrazione che dobbiamo difendere”.

Il leader di Sud chiama Nord interviene anche sui sondaggi, “che oggi danno la lista Libertà intorno al 3% De Luca spiega che I sondaggi sono indizi e secondo quello che emerge abbiamo la possibilità di centrare l’obiettivo del 4% ma dobbiamo confermare quanto abbiamo già costruito. In Sicilia veniamo dati circa al 10%, il che significa che siamo a metà del nostro potenziale, visto che abbiamo raggiunto il 25% sulla mia persona”.

La strategia

“Non dobbiamo andare alla ricerca di voti nuovi – spiega De Luca -, sto chiedendo ai messinesi e ai siciliani di darmi la stessa fiducia. E al resto d’Italia ci presentiamo con la nostra storia di buon governo e buona amministrazione. La nostra campagna elettorale infatti si estende anche al Nord. La presidente di Sud Chiama Nord, Laura Castelli, sta attivamente visitando i due collegi del nord-est e del nord-ovest. Inoltre, proprio ieri è stata presentata la lista Libertà per le regionali in Piemonte”.

“Questa è la strategia che ci porterà a raggiungere un importante traguardo confermare il nostro voto al Sud e implementare con il Nord. Il risultato – ha concluso Cateno De Luca – è a portata di mano, ma tutti devono sentirsi parte attiva e scendere in campo senza esitazione e senza risparmiarsi”.