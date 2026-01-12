Cavalli vagano in strada a Catania, li salva la Polizia

Rintracciati i proprietari

CATANIA – Attimi di apprensione a Catania, dove due cavalli sfuggiti al controllo dei proprietari sono stati messi in salvo grazie all’intervento della Polizia di Stato.

Gli animali sono stati trovati a vagare a briglie sciolte in un’area particolarmente trafficata della città, costituendo un serio pericolo sia per la loro incolumità sia per quella degli automobilisti.

A segnalare la presenza dei cavalli è stato un cittadino che li ha notati nei pressi del Faro Biscari, mentre si muovevano impauriti tra le auto in transito. In pochi istanti sono intervenuti gli agenti della Questura di Catania, che hanno immediatamente delimitato l’area per consentire le operazioni di recupero in sicurezza, evitando di spaventare ulteriormente gli animali e riducendo i rischi per la circolazione.

Grazie alla presenza di poliziotti specializzati nel maneggio dei cavalli, i due animali sono stati tranquillizzati e accompagnati in un’area di parcheggio, dove sono stati sottoposti ai controlli di rito. Sul posto è intervenuto anche il medico veterinario del Dipartimento di prevenzione veterinaria dell’Asp di Catania, che ha verificato le buone condizioni di salute dei cavalli.

L’identificazione tramite microchip ha permesso di risalire rapidamente ai proprietari, rintracciati dagli agenti poco dopo. Questi hanno spiegato che gli animali erano sfuggiti al loro controllo pochi minuti prima, durante una passeggiata serale sulla spiaggia.

Al termine degli accertamenti, i cavalli sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari, invitati a prestare maggiore attenzione nella custodia degli animali per evitare il ripetersi di situazioni potenzialmente pericolose.