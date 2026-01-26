La decisione del Consiglio dei ministri

PALERMO – Terminato dopo circa venti minuti il Consiglio dei ministri convocato per la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale dopo l’ondata di maltempo che si è abbattuta su Calabria, Sicilia e Sardegna a causa del ciclone Harry. Al Cdm hanno preso parte i tre governatori Roberto Occhiuto, Renato Schifani e Alessandra Todde.

Schifani: “Cento milioni dal governo nazionale”

Un post Facebook del governatore Renato Schifani, appena conclusa la riunione del governo, informa del primo stanziamento deciso dal governo. “In queste ore difficili per tanti siciliani colpiti dal Ciclone Harry, il Consiglio dei ministri ha deliberato, su richiesta del governo regionale, stanziando complessivamente 100 milioni di euro, lo stato di emergenza nazionale”, dice.

Schifani poi aggiunge: “Ho partecipato al Cdm con rango di ministro, come previsto dallo Statuto quando si trattano questioni che riguardano la Sicilia. Ringrazio il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per la sensibilità, l’attenzione e la rapidità dimostrate. Alla nostra gente voglio dire che non è sola. Tutte le strutture regionali sono al lavoro con il massimo impegno per intervenire subito e non lasciare indietro nessuno”.

Governatori commissari per l’emergenza maltempo”

Uscendo da palazzo Chigi, il presidente della Regione Siciliana ha poi annunciato che i governatori di Sicilia, Calabria e Sardegna “sono stati nominati” dal Consiglio dei ministri “commissari delegati per l’emergenza” maltempo.

I cento milioni saranno suddivisi per Sicilia, Calabria e Sardegna e serviranno per fare fronte ai primissimi interventi previsti dal Codice di protezione civile. Si tratta di somme a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Poco prima di entrare a Palazzo Chigi il governatore aveva spiegato che i danni complessivi saliranno a oltre un miliardo e mezzo di euro.

Musumeci: “Nei prossimi giorni nuovo provvedimento”

“Nei prossimi giorni il governo adotterà un nuovo provvedimento interministeriale, per consentire il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, non appena sarà definita la ricognizione dettagliata dei danni da parte delle Regioni – ha affermato il ministro per la protezione civile Nello Musumeci -. La attività di ricostruzione sarà coordinata dai rispettivi presidenti di Regione, nominati oggi commissari delegati con ampi poteri di deroga”.