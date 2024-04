C’è l’accordo per il quarto Policlinico, sorgerà a Caltanissetta

Sarà realizzato al Sant'Elia. Beffata Enna

PALERMO – C’è l’accordo tra la Regione e l’Università di Palermo per far sorgere un nuovo Policlinico, che nascerà a Caltanissetta. L’accordo c’è già ed è anche stato pubblicato in Gazzetta ufficiale due giorni fa.

Caltanissetta, dunque, la spunta su Enna che aspirava a questa possibilità “sfruttando” l’Enna Kore.

Salvatore Iacolino – si legge sul Giornale di Sicilia -, direttore generale dell’assessorato alla sanità, spiega l’accordo: “Grazie a questo l’Università di Palermo gestirà all’ospedale Sant’Elia altri 350 posti letto salvando alcune delle attuali scuole di accreditamento e riuscendo anche ad attivarne altre“. Quindi, i posti letto del Policlinico di Palermo passeranno da 550 a quasi 900.

Sul protocollo c’è già la firma del presidente Schifani, ma prima che venga completato è necessaria una legge all’Ars che permetta al Sant’Elia totale autonomia, perché ad oggi è sotto l’amministrazione dell’Asp e per diventare Policlinico deve essere autonomo.