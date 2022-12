Cefalù, affidati i lavori per il completamento del teatro Cicero

I lavori appaltati alla Russo costruzioni di Casteldaccia dureranno circa due mesi

CEFALU’ – Sono stati affidati i lavori per il completamento e la revisione dell’impianto di condizionamento e dei tiri di scena che consentiranno al teatro comunale Cicero di Cefalù di portare a conclusione tutti gli interventi previsti per il riammodernamento della struttura.

La ditta che si è aggiudicata i lavori è la Russo costruzioni di Casteldaccia. L’appalto, le cui opere ammontano a 78.000 euro, dureranno circa due mesi.

L’esecuzione dei lavori è prevista dopo la conclusione del calendario delle festività natalizie, che di fatto ha rappresentato la riapertura del teatro al pubblico dopo un anno e mezzo, durante il quale sono state eseguite le opere dell’impianto antincendio ed elettrico per l’ottenimento del nulla osta all’utilizzo della capienza totale dei posti. Oggi il teatro comunale Cicero può infatti ospitare 200 persone.

“Il completamento di questi lavori – afferma il sindaco Daniele Tumminello – rappresenta un grande traguardo per la cultura cittadina. Il teatro potrà finalmente tornare ad essere un punto di riferimento per la prosa, così come per la musica e tante altre iniziative cittadine nel segno dell’offerta culturale”.