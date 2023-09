Cefalù, muore bruciata mentre tenta di salvare i cavalli: lunedì i funerali

Due comunità sotto choc

PALERMO – Voleva salvare i suoi cavalli, ed è stata uccisa dalle fiamme Maria David aveva 42 anni ed è una delle due vittime degli incendi in Sicilia. L’altra è Salvatore Albano, morto a Trappeto, nel Palermitano, durante l’evacuazione di alcune abitazioni lambite da un incendio. Aveva 68 anni.

Maria David viveva a Cefalù (dove una volontaria è rimasta ferita), ma era originaria di Polizzi Generosa, come il marito avvocato. Ieri pomeriggio assieme ai familiari si era recata in contrada Salaverde nella zona di Mazzaforno. Il corpo è stato trovato semicarbonizzato ai bordi della strada. Il sindaco di Polizzi Generosa, Gandolfo Librizzi, e l’amministrazione comunale hanno espresso il loro cordoglio ai familiari.

I funerali si terranno lunedì alle 9:30 nella Cattedrale a Cefalù. Il sindaco Daniele Tumminello ha proclamato il lutto cittadino. “La città di Cefalù vive con dolore e forte sofferenza la perdita di Maria David, occorsa tragicamente nel corso dell’incendio di ieri, che ha devastato il territorio cefaludese”. si legge in una nota.

“Chi non conosceva Maria non può capire che persona era, solare sempre, con la battuta pronta a sdrammatizzare. Non doveva finire così“, scrive un’amica.