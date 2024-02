Cefalù, ok del consiglio comunale al pagamento della Tari in 4 rate

La prima data da ricordare è il 15 marzo

CEFALU’ – A Cefalù la Tari, la tassa sui rifiuti, potrà essere versata in quattro rate. Il Consiglio comunale ha infatti approvato la modifica che riguarda le modalità di riscossione dell’imposta. Nello specifico – recita la norma – il contribuente verserà in autoliquidazione le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale, in quattro rate, con scadenza il 15 marzo (I rata acconto), il 15 giugno (II rata acconto), il 15 settembre (III rata acconto) e il 16 dicembre (IV rata saldo), con pagamento delle tre rate in acconto in unica soluzione il 15 maggio.

Per il 2024, sarà ancora una volta l’amministrazione a inviare le bollette, anche se ciascun contribuente può scaricare i moduli di pagamento accedendo al cassetto fiscale del sito web del Comune con lo Spid. L’ufficio Tributi è comunque disponibile per eventuali informazioni e chiarimenti in merito.